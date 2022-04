Burgerinfiltrant was volgens Openbaar Ministerie noodzakelijk in Vidarzaak

Wat is de Vidarzaak?

De zaak begon voor de buitenwereld in maart 2020. Toen werd bij de grens met Duitsland een busje aan de kant gezet met daarin 86 kilo speed, drugs. Daarop volgde een serie invallen waarbij wapens, andere drugs en cash geld werden gevonden.

In totaal werden 22 mensen aangehouden, onder hen 20 Friezen. Van hen worden er 8 gezien als hoofdverdachte. Al vrij snel kwam justitie met een persbericht: ze had een criminele burgerinfiltrant ingezet. Voor zover bekend een unicum. Na de IRT-affaire in de jaren '90 was de inzet van dergelijke infiltranten eerst verboden. Later werd het weer toegestaan, maar het is niet bekend of ze naast deze zaak vaker zijn ingezet.