Keatsmuseum in Franeker eert huidige kaatshelden in verbouwde bunker

In die ruimte zaten twee pinautomaten. "Ik was nooit in die ruimte geweest", zegt Bram Bonnema, voorzitter van het museum. "Het is een complete bunker, de muren en het plafond zijn bekleed met stalen platen. We hebben er lang over gesproken wat we met die platen moesten." Ze hebben architect Rein Hofstra en de inrichters om advies gevraagd. "Die zeiden: laat maar zitten, we kunnen er wel iets mee."

Klassiekers

Er komen foto's aan de muur die ze makkelijk met magneten kunnen ophangen. "De winnaars van nu komen er in. Er zijn vier klassiekers. Bij de mannen zijn dat de Freule, Jong Nederland, seniorenbond en de PC en bij de vrouwen de Ald Meierspartij, Jongfammepartij, seniorenbond en de Frouljus PC." Ook de jeugd zou er nog bij kunnen.

Helden van nu

In de vitrine komen wisselprijzen van de winnaars en het verhaal van die klassiekers. Filmbeelden en audiofragmenten maken het verhaal compleet. "Ligt in het museum de focus op de geschiedenis, in deze ruimte kijken we naar de helden van nu. Ik keek vroeger ook naar mijn grote helden op het kaatsveld en zo moeten kinderen van nu zich kunnen spiegelen aan de helden van vandaag."

Vanaf vrijdag is de nieuwe ruimte te bekijken. De officiële opening volgt op 23 april.