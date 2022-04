Operatie Friese Vlag: fysio Paulina heeft nu drukke praktijk in Zwitserland

Paulina woont ongeveer dertig jaar in Zwitserland. Na haar studie fysiotherapie in Groningen verhuisde ze in 1992 naar dat land. In Nederland was er geen vast werk te vinden voor fysiotherapeuten. Nu heeft ze een drukke eigen praktijk.

Bergen

Het leven in Zwitserland is vergelijkbaar met dat in Fryslân, behalve de bergen natuurlijk, vertelt Paulina. Ze woont in het dorpje Wolfhausen op het platteland. Dat ligt mooi centraal, midden in de natuur. Binnen een uur is ze in de bergen en binnen 20 minuten bij het meer van Zürich.

Of het ook mooier is dan Fryslân? Het is anders, aldus Paulina. Ze heeft geen aanpassingsproblemen gehad. Een Fries past qua volksaard heel goed in Zwitserland, is haar ervaring.

Even terug

Samen met haar partner Philippe is Paulina nu even terug in Fryslân. Allereerst om haar vader en moeder te zien die ze vanwege corona 2,5 jaar niet in het echt heeft gezien. Ze hebben wel veel via beeldbellen contact gehad, maar het is heel fijn dat ze nu weer kan knuffelen met haar ouders.

Zwitsers aan het fierljeppen

Verder is Paulina ook in Fryslân om dingen toe te regelen voor een feest. Vorig jaar is ze 50 jaar geworden en daarom wil ze deze zomer 'een delegatie' Zwitsers uitnodigen, zoals ze het zelf noemt. Die verblijven een week lang in Fryslân. Zo kunnen ze kennis maken met Paulina's vaderland. Het is de bedoeling dat de Zwitsers ook Friese dingen gaan doen, zoals fierljeppen en wadlopen.