Het verhaal van 'de verwarde man' op het dak: "Ik was bang dat ze mij wilden vermoorden"

"Ik heb geen bewaking gezien. Ik ben gaan lopen en heb vaak om hulp geroepen, maar niemand hoorde me. Het leek alsof er niemand was."

Na een minuut of tien kwam de verdachte een garage tegen waarvan de deur open was. Hij was op zoek naar kleren, maar vond een legerauto waar de sleutel nog in zat.

Dwars door een garagedeur

"Ik ben gaan rijden. Ik heb gekeken of ik de deur kon openen. Toen dat niet lukte, ben ik er dwars doorheen gereden. Ik ben het terrein over gereden en zag nog wat legerauto's staan en heb gekeken of daar kleding in lag. Maar ook daar was niks."

Toen zag hij eindelijk iemand staan, bij de ingang van een andere garage. "Het was een bewaker, de eerste persoon die ik zag. Ik ben daar gestopt en heb gezegd dat hij de politie moest bellen. Hij had geen idee wat er aan de hand was. Toen trok hij zijn pistool en ben ik gearresteerd."

Psychologisch onderzoek

Naar aanleiding van de incidenten is er onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van de verdachte.

De rechter zegt dat uit het rapport blijkt dat er sprake is van een jarenlange alcohol- en cannabisverslaving, wat leidt tot psychotische beelden. De verdachte is het daar niet mee eens. "Ik ben het er niet mee eens dat ik verslaafd ben. Psychotische trekken ben ik het wel mee eens."

Toch was de verdachte voor de incidenten net aangemeld bij Verslavingszorg Noord-Nederland. "Ik heb één keer een gesprek gehad en nu zit ik hier. Een tweede gesprek is er niet van gekomen."

De rechter vindt het vreemd dat hij toch een joint opsteekt, terwijl hij de gevaren kent. "Vooraf aan de gebeurtenis bij de vliegbasis wist ik niet dat dat zulke gevolgen kon hebben", zegt de verdachte.

Gedeeltelijk toerekeningsvatbaar

In de rapporten staat dat de verdachte niets anders kon doen vanwege de psychose, maar dat hij wel gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is. Hij heeft ervoor gekozen om een joint te roken, terwijl hij op de hoogte was van de risico's.