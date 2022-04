Roep om protocol voor zonnepanelenschade: "Ik heb flink aan de boom geschud"

Die oproep doet de FUMO niet zomaar. In mei vorig jaar raakten kleine stukjes zonnepanelen door een grote brand bij Noardburgum over een groot gebied verspreid. Op het dak lagen 16.000 zonnepanelen.

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel kwam er toen achter dat er helemaal geen protocol was, dat voorschrijft wat overheden en hulpdiensten moeten doen bij zo'n calamiteit. Dat was knap lastig voor de FUMO en de gemeente Tytsjerksteradiel.

"Bij die brand zijn stukjes zonnepaneel wel tien kilometer verderop neergekomen", zegt burgemeester Gebben. "We moesten uitzoeken hoe we daarmee moesten omgaan. Het was de tijd van de eerste snee, dus het had ook gevolgen voor boeren in de omgeving. We zijn er lang mee bezig geweest om zaken uit te zoeken."

Aan de boom schudden in Den Haag

Het was onduidelijk wie wat moest doen en regelen. "Als individuele gemeente kunnen we niet veel, het moet landelijk worden geregeld. Ik heb flink aan de boom geschud in Den Haag en zelfs met de minister gesproken dat zoiets beter moet worden geregeld."