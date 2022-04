Kantoor in buitenlucht maakt creatiever; Merk Fryslân zet in op 'tuinkantoren'

"Als team willen we meer buiten werken. Dat kunnen we thuis doen, op openbare plekken, maar nu dus ook in ons eigen tuinkantoor," zegt Karina Pool van Merk Fryslân. De binnenplaats is omgetoverd tot een plek met meerdere werkplekken. "Je gaat er niet elke dag van 9 tot 17 zitten, maar wel voor een overleg of een telefoongesprek. Het is een extra werkplek en lekker buiten."

Creatiever in de buitenlucht

Het team is vorig jaar begonnen met meer buiten te werken en er zijn meerdere voordelen. "Je hebt meer frisse lucht en geniet van de omgeving en dat maakt dat je creatiever bent, dat is bewezen. Je hersenen werken beter. Juist na deze coronaperiode waarin we veel binnen zaten, willen we ons zelf aanmoedigen om meer naar buiten te gaan."

Ook op andere plekken

Merk Fryslân heeft nu zijn eigen kleine tuinkantoor om in te werken, maar ziet ook mogelijkheden voor de provincie. "Mensen komen hier in de vakantie voor de rust en de ruimte, maar dat kan natuurlijk ook heel goed voor de zakelijke gast. Je kunt ook buiten vergaderen. Daar kunnen we ons zeker mee onderscheiden." Merk Fryslân gaat met een campagne meer bekendheid geven aan dit fenomeen.