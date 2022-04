Een derde minder verkeersdoden in 2021; wel meer eenzijdige ongelukken

Het aantal verkeersdoden in Fryslân zit al jaren rond de dertig, maar in vijf jaar tijd is het nog niet zo laag geweest.

Ook opvallend is dat alleen in de provincie Zeeland een nog grotere daling was (50%) aan het aantal verkeersslachtoffers.

Minder mensen op de weg, wel harder gereden

In 2020 was het aantal dodelijke ongelukken hoger, terwijl veel mensen thuiswerkten vanwege corona. "In provincies waar het relatief rustig is, zoals Fryslân, Zeeland en Drenthe, waren er minder mensen op de weg, maar er werd toen relatief wel harder gereden. En als het dan misgaat, zijn de gevolgen ook veel desastreuzer", zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

Meer eenzijdige ongelukken

Als de oorzaak van het ongeluk aan de weg zelf ligt, pakt de provincie dat op. "Maar zulke meldingen van de politie krijgen we eigenlijk al heel lang niet meer."

Er zijn wel meer eenzijdige ongelukken. "Dat duidt vaak op afleiding, zoals een telefoon. Niet alleen het voertuig en de weg moeten goed zijn, maar ook het gedrag van de mens."

Campagne zet in op preventie

De provincie moet zorgen voor veilige provinciale wegen, maar zet ook in preventieve maatregelen. "Zoals educatie op scholen, en begeleiding voor oudere mensen op een elektrische fiets. We zijn ook een campagne begonnen om de fietshelm te promoten."