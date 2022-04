Wajer Yachts uit Heeg uitgeroepen tot Friese onderneming van het jaar 2022

Volgens de jury verdient het bedrijf de prijs, omdat het verder gaat dan de Friese grenzen. "Het is een parel in Fryslân én bovenal een internationale diamant. Het gaat niet alleen om het bouwen van bijzondere jachten maar om een totaalconcept. Dat maakt dit bedrijf een waardig winnaar", zei juryvoorzitter gedeputeerde Friso Douwstra.

Wajer Yachts is een familiebedrijf in Heeg en maakt schepen die over de hele wereld gaan. Het bedrijf viert dit jaar het 30-jarig bestaan. De scheepsbouwer kwam als beste uit de bus van 160 aangemelde ondernemers.

Eigenaar Dries Wajer is erg blij met de prijs. "Zo ontzettend trots, dat is ongekend. Wat ik het allerleukst vind, is dat we het met het hele bedrijf hebben gedaan. Dus niet alleen ik, maar het product, het team dat in de service zit, maar ook alle mensen die in de buitenlanden werken."