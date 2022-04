GGZ Friesland biedt Oekraïense vluchtelingen psychische hulp aan

Fryslân heeft inmiddels 1.600 opvangplekken gevonden, maar daar moeten volgens de afspraak met het rijk nog 400 bij. Dat wordt steeds moeilijker, vertelt burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden. "Hoe mooi en goed zijn die plekken? Dat wordt steeds meer het probleem. Wat kun je bieden aan deze mensen? Bij ons komt ook het zomerseizoen eraan, dus veel hotels en recreatiecentra gaan weer open voor de reguliere gasten. Dus een zomerseizoen is bij ons altijd moeilijker dan een winterseizoen."

Ook gaat het aantal vluchtelingen toenemen. In de gemeente Leeuwarden zijn momenteel honderd ambtenaren bezig met de opvang en andere praktische zaken voor deze mensen. Dat kan gevolgen hebben voor de inwoners, zegt Buma. "We moeten ook beseffen dat we allemaal een beetje moeten inschikken. Dus je wacht wat langer op je identiteitsbewijs. Vragen die je zou stellen, kunnen weleens langzamer beantwoord worden, omdat men met iets anders bezig is. Het is een crisis, een oorlog die ons echt raakt."