Oekraïense kinderen voor het eerst naar school in Grou

De Oekraïense leerlingen krijgen eerst les in groepen van maximaal vijftien kinderen. Later zullen ze ook meer bij de 'gewone' basisschool betrokken worden. "Bijvoorbeeld door samen te spelen op het schoolplein of samen creatief of spelend bezig te zijn. Het wordt wel een echte school, waarbij we bijvoorbeeld ook rekenles op eigen niveau gaan geven", zegt Mathilde Penning van Taalschool Leeuwarden.

Nieuw Mellens

Binnenkort moet er ook in Leeuwarden een onderwijslocatie komen. "We proberen zo snel mogelijk een locatie voor Oekraïense leerlingen in Leeuwarden op te zetten", zegt Penning. "We zijn al druk bezig met de sollicitaties voor het personeel en het zoeken naar geschikte onderwijsruimte in de buurt van Nieuw Mellens."