Gouden horloge van holocaustslachtoffer na ruim 75 jaar terug bij familie

Jeltje en Salomon werden in 1942 weggebracht naar Westerbork en kwamen in 1942 in de gaskamers in Auschwitz om het leven. "Ze zouden het weer op komen halen als ze terugkwamen, maar dat is nooit gebeurd. Het is altijd bij ons in de kluis blijven liggen", zegt Jensma.

Het horloge bleef tot 2020 bij de familie van Van Sloten in de kast liggen.

Familie van Jeltje Smeer

Met de hulp van Stichting Historie Heerenveen is de familie van Jeltje Smeer opgespoord. De familie kreeg dinsdag het gouden klikje overhandigd. "Daar zijn we heel blij mee, de cirkel is daarmee rond", zegt Jensma.

Janet Richter is een van de nabestaanden van Jeltje Smeer. Voor haar was het bijzonder om het klokje terug te krijgen, vertelt ze. "Een heel bijzonder moment, we hadden geen weet van het bestaan van dit horloge. Dat het na 77 jaar aan ons wordt teruggegeven, dat is een heel bijzonder moment. Een heel emotioneel moment."

Direct geschonken aan museum

"We hebben tegelijk gezegd dat dit horloge moet blijven waar het vandaan komt", zegt Richter. "We zijn er heel tevreden mee dat het in het Museum Heerenveen een hele mooie plek krijgt."

Ze hoopt met een plekje in het museum dat het verhaal van Jeltje Smeer voor komende generaties tastbaar blijft en niet vergeten wordt.