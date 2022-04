OM eist één jaar opname bij GGZ voor verwarde man die met nepwapen op dak stond

Het OM geeft aan dat de voorwaardelijke celstraf met name bedoeld is als stok achter de deur, voor als de verdachte de behandeling niet doorzet. De verdachte zou moeten worden opgenomen op de Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ in Franeker.

Naast de opname eist het OM dat de celstraf onder een proeftijd van drie jaar valt en dat de verdachte een schadevergoeding van meer dan 30.000 euro aan de vliegbasis in Leeuwarden moet betalen.