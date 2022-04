Een maand in Fryslân: "Ik heb zelfs iemand gezien die in de regen badslippers aan had"

"We zijn intussen al een maand in Nederland. In deze tijd is er veel veranderd, maar het is nog steeds moeilijk om op het nieuws te zien dat vrouwen en kinderen verkracht en vermoord worden.

Het gebeurt allemaal zo dichtbij de plek waar ik woonde en studeerde. Ik vind het een akelig idee dat dit ook met mij kon gebeuren of met mijn naasten.

Ik wil hier liever ook niet teveel aan denken en over schrijven in mijn dagboek. Waar ik wel over wil schrijven zijn de verschillen die ik zie met de gewoontes hier in Nederland in vergelijking met die van ons.

Dikke truien en badslippers

Allereerst vind ik het bijzonder om te zien wat voor kleding met hier dragen. Het weer is hier soms slecht, door de wind kan het heel koud zijn, dan hebben we dikke truien aan, met een winterjas en soms zelfs snowboots.