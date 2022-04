Akkoord over CAO jeugdzorg: "Er is erkenning voor de medewerkers"

Op 15 maart stond ze nog met collega's op het Malieveld in Den Haag te protesteren, nu is er een akkoord. "Dat is het laatste zetje geweest", zegt Offinga, die zelf ook in de jeugdzorg werkt. "We stonden er met zo'n zevenduizend mensen en hebben laten zien dat het echt anders moet in de jeugdzorg."

Volgens haar was de sector erg toe aan een akkoord. "Wij zien een wegloop van mensen, en als je geen goede arbeidsomstandigheden hebben en een goed CAO, dan loop je achter."

Loon omhoog en eenmalige uitkering

In de nieuwe CAO is vastgelegd dat de lonen over de komende drie jaar acht procent omhoog zullen gaan. "Er is erkenning voor de jeugdzorgmedewerkers", vindt Offinga. Naast de verhoging krijgen alle jeugdzorgmedewerkers eenmalig 250 uitgekeerd.

"De erkenning zit hem ook in het hybride werken. Dat je zelf in kan delen wanneer je je werk doet en op wat voor plek", legt ze uit. "Dat bespaart veel tijd en moeite, als je bijvoorbeeld ook vanaf een andere plek in kan bellen."