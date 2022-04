Steeds minder rommel op strand Vlieland: "Het bewustzijn neemt toe"

Een groep van dertig mensen is dinsdag en woensdag bezig om het Noordzeestrand van het eiland schoon te maken. Dat zijn vrijwilligers, maar ook mensen van de gemeente, Defensie, Rijkswaterstaat en de KNRM.

"We gaan vooral voor het kleine spul. Klein afval, omdat dat nog al eens in magen van vogels verdwijnt", zegt de boswachter. Na een paar uren hebben ze al veel gevonden. "Een klein plastic spuitje, kleine stukjes touw, doppen en spijkers van kampvuren. Die halen we ook zoveel mogelijk weg."

Bewustwording

Toch lijkt het erop dat er steeds minder afval ligt. "Men wordt zich toch wat bewuster lijkt het erop, want het is gelukkig minder."

Het aantal schoonmakers wordt juist meer. "Dat is ook een stukje bewustwording denk ik. Dat mensen zeggen van: hee, ik wil een steentje bijdragen aan een schone leefomgeving. Er zijn ook veel Vlielanders die hier nog niet zo lang wonen. Dat doet mij ook heel erg goed."

De schoonmakers zijn nog bezig tot en met woensdagmiddag. Dat moet wel goedkomen volgens de boswachter, want het weer zit mee. "En we hebben de wind in de rug. Heerlijk!"