Friese Milieudienst positief over aantal meldingen geur- en geluidsoverlast

Bij de FUMO kunnen mensen en bedrijven melding maken van geur- en geluidoverlast van bedrijven. Er kwamen het afgelopen jaar 631 meldingen van overlast binnen bij de dienst, iets minder dan een jaar eerder. Toen ging het om 684 meldingen.

De dienst heeft zich het afgelopen jaar extra ingezet om het indirect lozen van afvalstoffen en andere stoffen te voorkomen. Volgens de dienst heeft dat effect gehad: het aantal bedrijven dat incidenten meldt neemt toe en het aantal incidenten neemt af.

Brand bij houthandel Noordbergum

Bedrijven moeten incidenten die gevolgen kunnen hebben voor milieu en omgeving zelf bij de dienst melden. Vorig jaar kreeg de FUMO 55 meldingen van bedrijven, vier daarvan hadden grote gevolgen voor de omgeving.

Het grootste incident was de brand bij een houthandel in Noordbergum. Daarbij ging een loods met zonnepanelen verloren, de deeltjes van de panelen kwamen in weilanden in de omgeving terecht.

Protocol

De dienst pleit dan ook voor een protocol voor branden met zonnepanelen. De FUMO ziet dat zonne-energie steeds breder toegepast wordt, en vindt dat de brand in Noordbergum duidelijk heeft gemaakt dat zo'n protocol nodig is.