Viaplay maakt serie over moord op Marianne Vaatstra: 'De Jacht op Jasper S.'

De 16-jarige Vaatstra uit De Westereen werd op 1 mei 1999 verkracht en vermoord bij Veenklooster. Ze was toen op haar fiets onderweg van Kollum naar haar ouderlijk huis in De Westereen.

Pas in november 2012 werd Jasper S. uit Oudwoude werd na groot DNA-onderzoek gearresteerd voor de moord. In 2013 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar.

Scandinavisch drama

Willem Bosch is de uitvoerend producent. Hij werkte eerder onder meer aan de dramaseries Van God Los, Penoza en Nieuwe buren.

"Al meer dan 10 jaar doe ik onderzoek naar het idee om van de zoektocht naar Jasper S. een serie te maken", zegt Bosch. Volgens hem past het verhaal van Vaatstra goed in het genre van Scandinavische misdaadseries. Viaplay komt oorspronkelijk uit Zweden. "Dus er is geen betere partner dan Viaplay. Dit is een samenwerking waar ik erg naar uitkijk."

Het is nog niet bekend wanneer de serie uitkomt. De acteurs zijn ook nog niet bekend.