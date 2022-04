Friesland College komt met beroepshavo: tussen mbo en havo in

Naast het mbo-programma op het hoogste niveau volgt de student op zijn minst ook twee vakken op havonivo. Het gaat dan om vakken die aansluiten bij de vakopleiding. De mbo-opleiding kan dan worden aangevuld met economie, wiskunde A of Engels op havoniveau.

Alternatief bieden

Het gaat om een opleiding van drie jaar. Het moet studenten helpen die twijfelen tussen mbo of havo, maar ook een alternatief bieden aan havoleerlingen die graag praktisch aan het werk willen.

"Het is echt een mooie oplossing voor studenten die het bijvoorbeeld op de havo net niet redden. Leerlingen die op zich wel het theoretisch niveau aankunnen, maar die gewoon voorkeur hebben voor een meer praktische manier van opleiden", zegt Dimphy Peters, een van de directeuren van het Friesland College.

Toekomst

Na de opleiding moeten studenten als manager of eigenaar van bijvoorbeeld een hotel, restaurant of congrescentrum kunnen werken. Na de drie jaar kunnen ze door naar het hbo (bijvoorbeeld met Hoger Hotelonderwijs) of meteen aan het werk.

Het Friesland College werkt aan meer van dit soort richtingen voor de beroepshavo. Maar dit is de primeur voor de school en voor de provincie. De eerste lichting in de beroepshavo begint in augustus.