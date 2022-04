Recensie Beauty and the Beast: een MUZT voor oog en oor

Aanstormend talent

De voorstelling moet wel even op gang komen. Met name de jongste spelers hebben bij de introductie wat moeite met de articulatie. Maar als het doek eenmaal open is, is het totale ensemble van MUZT een lust voor oog en oor.

Nynke Paulius spant daarbij de kroon. Het kan niet missen of ze hoort bij de nagenoeg tien studenten die na de opleiding het pad naar de professionele podia weet te vinden.

Net als oud-leerlinge Suzanna Pleiter uit Balk, die genomineerd is al 'aanstormend talent' voor de landelijke Musical Awards. Het kan niet anders dat we in de toekomst ook meer van Nynke zullen horen.