Amazone Rixt van der Horst mikt met nieuw paard op paralympisch goud in 2024

Met Akuna gaat Van der Horst een nieuwe paralympische cyclus in van drie jaar op weg naar Parijs. "Na Tokio heb ik een periode gehad waarin ik de tijd heb genomen om te kijken of ik wel door wilde gaan. Je hele leven, en dat van je omgeving, staat in het tegen van de topsport. Maar uiteindelijk begon het toch te kriebelen, want ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was."

Zoektocht naar nieuw paard

Voor de Paralympische Spelen van 2024, en het traject er naar toe, was wel een nieuw paard nodig. En dus ging Van der Horst om tafel met vriendin en oud-trainer Caroline Slisser. "We hebben samen een heel profiel opgesteld," vertelt Slisser, die ook bij de presentatie aanwezig was.