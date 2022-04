Staatssecretaris waarschuwt voor kosten Lelylijn: "Hele puzzel"

Voordat er een besluit genomen kan worden over de aanleg van de 125 kilometer lange spoorlijn van Lelystad naar Groningen over Heerenveen en Drachten moet volgens Heijnen nog veel worden uitgezocht.

Heijnen wil dat het haalbaar en betaalbaar is. "Het zal echt wel een puzzel worden", jout sy ta. "De ramingen lopen erg uiteen: de ene zegt dat het 5-6 miljard kost, een ander heeft het zelfs over 9 miljard. Dus we moeten goed kijken waar aanvullende middelen vandaan kunnen komen. Daarvoor kijken we deels naar de regio en naar Europa."

TEN-T-netwerk

Er wordt ook gekeken of de Lelylijn onderdeel kan worden van het TEN-T-netwerk (Trans-Europese Transport Netwerk), waarmee nationale netwerken op elkaar worden aangesloten. "Je zult draagvlak moeten krijgen om in dat netwerk te worden opgenomen. We zullen een goed verhaal moeten hebben en goed voorwerk moeten doen. Uiteindelijk moet de Europese Commissie er nog een besluit over nemen."