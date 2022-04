Kritiek op Commissie Geluidshinder: "Het is een verplichte rituele dans"

Geert Verf van dorpsbelang Marsum had het ook graag anders gezien: "Er had gewerkt moeten worden met de data uit het geluidsmeetnet. Nu wordt gewerkt met berekeningen van het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) met data die geheim is. Het is een gemiste kans om iets te doen met wat we leren van het geluidsmeetnet."

Aanpassing vliegpatroon

Commandant Johan van Deventer stelt dat ze op de basis druk bezig zijn om te kijken wat gedaan kan worden tegen overlast. "We kijken dan naar anders landen of opstijgen. Zodra we iets hebben waarvan we denken dat we het kunnen gebruiken testen we dat in de simulator en bij goed resultaat in de praktijk. Dat gaat alleen niet van vandaag op morgen."