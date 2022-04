Cryptoberoving in Leeuwarden opnieuw in Opsporing Verzocht

De overval werd door drie mannen op touw gezet, die hun voordeden als storingsmonteurs. Het slachtoffer werd mishandeld en zijn crypto's werden meegenomen.

Mogelijk is er een link tussen het slachtoffer en de overvallers. Ze wisten dat hij cryptomunten had. Het slachtoffer heeft er maar met een beperkt aantal personen in zijn omgeving over gesproken, dus mogelijk is de informatie zo bij een van de daders terecht gekomen.

De politie heeft een deel van de buit kunnen bevriezen. Er zijn camerabeelden waarop de overvallers zijn vastgelegd.

Nog in onderzoek

In december werden al camerabeelden en een reconstructie van de overval in Opsporing Verzocht laten zien. Omdat dat nog niet tot het aanhouden van de daders heeft geleid, is er dinsdag opnieuw aandacht voor de overval.