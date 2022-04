VIDEO: Discussie over koopzondag vlamt weer op in Dantumadeel

In Dantumadeel wordt weer gesproken over het openen van winkel op zondag. Een aantal ondernemers probeert het nieuwe gemeentebestuur zover te krijgen om het toe te staan. "We lopen flink wat omzet mis", zeggen ze. Maar kerken in de gemeente zijn er tegen. "Zou het niet beter zijn om een dag niet te consumeren?", stellen ze daartegenover.