Minister De Jonge wil bouwen in Leeuwarden: "We hebben Friesland gewoon nodig"

De Jonge was maandag zelf op de fiets in het Spoordokgebied, waar hij met vertegenwoordigers van Friese overheden en bouwbedrijven sprak. Ook bracht hij een bezoek aan onder andere het wijkgebouw Bilhaard en het Vliet.

Belangrijk is vooral dat er betaalbare woningen komen, zegt De Jonge. Helemaal in Leeuwarden, waar een groep inwoners met armoede te maken heeft. "Er is een wijk in Leeuwarden-Oost waar veel te doen is, waar de wijk onder druk staat. Veel armoede, problemen achter de voordeur. Die hangen ook samen met de woningen die er staan. Er is werk aan de winkel."

Een stukje Rotterdam in Leeuwarden

De Jonge kent het vanuit zijn eigen achtergrond. "Ik kom zelf uit Rotterdam-Zuid. Wat ik hier heb gezien is eigenlijk een stukje Rotterdam-Zuid, maar dan in Leeuwarden. Dus kunnen die steden samen ook optrekken. Ik wist er wel van, omdat ik toen ik nog wethouder in Rotterdam was mocht samenwerken met Marco Florijn, die in Leeuwarden wethouder was geweest. Vandaag heb ik het ook met eigen ogen kunnen zien. Ook van Sybrand Buma wist ik het, ik spreek hem vaak."

Oostelijk Leeuwarden (mei Bilgaard, Vrijheidswijk, Camminghaburen, Heechterp-Schieringen en Oud Oost) hoort bij de 16 stedelijke gebieden in het land waar het nationale programma 'Leefbaarheid en Veiligheid' op van toepassing is. De kloof met de andere delen van de stad moet gesloten worden.