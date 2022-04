Gedicht uit 1947 inspiratie voor nieuw boek over verzet Dronryp in oorlogstijd

Boonstra schreef het gedicht over het verzet na de oorlogstijd, in 1947. Hilverda, inwoner van Dronryp, kwam het gedicht tegen toen hij na het overlijden van zijn ouders hun spullen aan het opruimen was.

Omdat het gedicht zo goed als vergeten was in het dorp, verzorgt Hilverda nu een heruitgave met een vertaling in het Nederlands.