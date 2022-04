Horeca in een spagaat: "Je wilt niet alles aan de klant doorberekenen"

Veel ondernemers wachten het nog af. Van der Meulen noemt het een 'onhandige spagaat.'

Hij zegt: "Je wilt niet alles aan de consument doorberekenen. Die hoeft daar niet de dupe van te worden. We hadden gehoopt dat de overheid meer zou compenseren voor de ondernemers. Alle schulden die nu zijn opgebouwd die moeten toch weer ergens terugverdiend worden."

Opkrabbelen

Toch ziet Van der Meulen: "Veel ondernemers zetten de schouders eronder en gaan weer vechten, en niet vluchten."

In Leeuwarden werd maandag weer een horeca-evenement in het WTC georganiseerd. "We staan hier nu met één grote hal. Ik hoop volgend jaar weer twee hallen. Het is echt weer opkrabbelen."

"Zo'n beurs is en beetje Disneyland", geeft Van der Meulen toe. "Iedereen is blij en lacht. Je gaat hier niet de vuile was buiten hangen, iedereen straalt positiviteit uit. Dat is ook de enige manier om hier weer bovenop te komen. Of je stopt, of je gaat door. Je kan niet half doorgaan."