Sonny Stevens wil bij Cambuur blijven: "Maar ze weten ook dat ik geen haast heb"

Eerder heeft technisch manager Foeke Booy al aangegeven dat de club graag met Sonny Stevens door wil. Dat heeft zich geuit in een aanbieding die Cambuur heeft gedaan aan de keeper.

"Dat vond ik persoonlijk nog niet je van het", geeft Stevens eerlijk toe. "Dat heb ik aangegeven en nu gaan we verder kijken of we eruit kunnen komen. Maar ze weten ook dat ik geen haast heb met beslissen." Het aantal jaren van het nieuwe contract en het loon zijn nog onderwerpen van gesprek.

Stevens wil best bij Cambuur blijven. Omdat hijzelf, zijn vriendin en dochtertje het in Leeuwarden naar de zin hebben. "Ik ben een gevoelsmens. En als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga, dan moet ik ze hier weer weg halen."