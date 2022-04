Sander Arends wil Friese tennis impuls geven met wedstrijden in Leeuwarden

Het is tegen twaalven als proftennisser Sander Arends het complex van TC 't Nijlân oploopt. "Het is een heel bijzondere dag", vertelt de Leeuwarder tennisser. "Het is de eerste keer in vijf, zes jaar tijd dat ik een officiële wedstrijd in Friesland speel."

De mannen van 't Nijlân spelen in de hoofdklasse. Dat is het op-één-na hoogste niveau van Nederland. Normaal doen de profs niet mee in die competitie, maar Arends dit seizoen wel. Hij speelt minimaal drie van de zeven competitiewedstrijden mee bij de Leeuwarder club.

"Hartstikke bijzonder"

Een van de mannen die daar verantwoordelijk voor is, is Joost Willekes. Hij is de aanvoerder van het tennisteam. Toen Arends een keer met hun meetrainde, wat zo nu en dan wel eens gebeurt als hij in Fryslân is, zag Willekes zijn kans schoon.

"Na die tijd raakten we aan de praat. Ik zei: ga jij competitie spelen? Hij zei: ik ben het van plan, maar ik heb nog geen keuze gemaakt. Toen zei ik: kom bij ons spelen. Ik zag een twijfel en er was een opening. Later belde hij me op en zei hij het te gaan doen", vertelt Willekes.