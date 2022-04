Merk Fryslân: Friese botenverhuur gaat een goed seizoen tegemoet

Of meer Friezen ook in eigen land op vakantie gaan, durft Cnossen nog niet te zeggen. "Door corona hebben mensen de vakantie in eigen land wel weer ontdekt. En het is financieel een lastige periode met inflatie, dat kan voor mensen ook een rol spelen."

Goedkoop en duurzaam initiatief

Nieuw is ook een gevoel van veiligheid, geeft Cnossen aan. "Niet alleen wat corona betreft, maar ook door de instabiele situatie in Europa. Mensen hebben minder het gevoel dat ze nu de wereld over moeten. Het eigen land kan een heel goed en duurzaam alternatief zijn."