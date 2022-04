Taalconferentie in Wolvega: even epicentrum van 'Nedersaksië'

Gemeente Weststellingwerf is voorzitter van het Nedersaksisch taalconvenant en mag daarom de conferentie opzetten. Er komen vertegenwoordigers van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Fryslân.

Er komen deskundigen van het Nedersaksische taalbeleid aan het woord en er worden diverse workshops en presentaties gehouden.

De conferentie komt uit het convenant 'Erkenning Nedersaksisch' vandaan, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere regionale bestuurders hebben afgesproken om te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal.

Van schaamte naar trots

Dat is belangrijk, vindt wethouder Roelof Theun Hoen van Weststellingwerf als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkende Nedersaksische Overheden. Want er komt nog regelmatig schaamte voor over de streektaal.

Hoen groeide zelf op in een gezin waar Stellingwerfs werd gesproken, maar zijn omgeving spoorde hem aan om toch vooral 'ABN' te spreken. Dat moet anders, vindt Hoen.

Deskundig prof. dr. Goffe Jensma is voorstander van taalinitiatieven met het Stellingwerfs en vindt dat gemeenten daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Gemeenten in het gebied dat gekscherend 'Nedersaksië' wordt genoemd, zouden wat hem betreft meer regie moeten krijgen.