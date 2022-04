Celstraf voor neersteken eigenaar pizzeria in Surhuisterveen

De Surhuistervener (21) stak in oktober vorig jaar de eigenaar (52) van een pizzeria in Surhuisterveen een mes in zijn rug. Hij is veroordeeld voor pogingen tot doodslag en kreeg ook nog 12 maanden voorwaardelijk.

Emoties

De veroordeelde moet zich melden bij de reclassering en een behandeling ondergaan die gericht is op emotie-regulatie-problematiek. De rechtbank legde hem verder een alcoholverbod op voor drie jaar. Zolang duurt zijn proeftijd. En hij mag ook geen contact opnemen met het slachtoffer.