Noardeast-Fryslân heeft een digitale wijkagent: wat doet die precies?

1. Wat doet de digitale wijkagent precies?

Ik ben de schakel tussen het gewone politiewerk op straat en opsporing op internet. Als we op een huiselijke melding afkomen, kijk ik meer naar de digitale aspecten. Is er iets op Whatsapp over terug te vinden? Zijn er posts op sociale media? Door dat te laten zien in het reguliere werk, nemen collega's het ook makkelijker over.

2. Wat maakt dit werk anders ten opzichte van het werk van een cybercrimeteam?

De cybercrimeteams zijn voor de grotere zaken en ik ben voor de minder zware zaken. Een voorbeeld: als de wijkagent iemand niet kan vinden, dan begin ik te zoeken aan de hand van foto's of berichtjes op Facebook of Instagram waar die persoon verblijft.

3. Wat doet de digitale wijkagent verder?

In de gaten houden of burgers op sociale media de politie benaderen met berichtjes of tips. Ook de wijkagenten en de Politie Noardeast-Fryslân zichtbaarder maken op sociale media, gemakkelijker te vinden en te bereiken.

4. Wat levert het op?

De winst zit hem vooral in de bereikbaarheid. Mensen sturen veel sneller een berichtje op Facebook of Instagram aan de wijkagent dan dat ze 0900-4488 bellen of de politie mailen.

5. De keukenkastdief was een van uw successen

Zeker. Gewone opsporing loopt vaak op niets uit. Met internet kom je op nieuwe aanwijzingen die je verder kunnen helpen. De ene keer gaat het om een boef die we al heel lang zoeken, zoals de gezochte Belgische crimineel die werd gevonden in een keukenkastje, en de andere keer om iemand die al heel lang zonder rijbewijs rijdt.