Superjacht Galactica verlaat Harlinger haven voor eerste proefvaart

Het jacht van 100 miljoen is van bouwer Heesen Yachts, dat ook de proefvaart zal uitvoeren, met een Nederlandse bemanning. Voor wie het schip is gebouwd, is echter niet duidelijk. Onder andere de naam van oligarch Vagit Alekparov wordt genoemd.

De regels volgen

De directie van de Harlinger haven wil daarom niet meewerken aan de proefvaarten. Zo mag het alleen maar aanleggen bij de werf en niet op andere plekken in de haven. Toch moet de haven wel meewerken aan de testen. Dat heeft te maken met de veiligheid van het superjacht.

De bouwer zei eerder in een reactie zich aan alle regels te houden. "Heesen Yachts werkt, zoals altijd, nauw samen met de douane en andere overheidsinstanties bij het bouwen en certificeren van haar jachten. Heesen Yachts, noch enige van haar klanten staat op een sanctielijst."