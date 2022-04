Omrop-TIP: ‘Melle-Jan Lijf!’, een documentaire over het leven met Parkinson

Melle-Jan Kleisma is bluesmuzikant, bekend van The Bluesconnection. Daarnaast heeft hij ook met grote namen gespeeld, zoals Eelco Gelling, Harry Muskee en Jan Akkerman. Als hij hoort dat hij Parkinson heeft, verandert zijn leven flink.

Een nare ziekte met nare gevolgen

In de documentaire vertelt Melle-Jan over zijn leven voor en met Parkinson. De documentaire gaat over zijn gevecht met de ziekte, over het moeten stoppen met muziek maken en het opnieuw gitaar willen spelen. Parkinson is een nare ziekte met nare gevolgen. Maar Melle-Jan weet ook mooi te verwoorden hoe de ziekte hem een hoop goeds heeft gebracht. Hij vertelt openlijk over zijn ervaringen en emoties. De film geeft een inzicht in het dagelijks leven van een Parkinsonpatiënt.

Melle-Jan kijkt met een dubbel gevoel naar de documentaire. "Aan de ene kant is het confronterend, aan de andere kant is het een goede zaak om anderen te laten zien wat er nog mogelijk is."

Documentairemaakster Petra van der Molen is onder de indruk van Melle-Jan. "Hij gaat niet treuren, hij gaat door. Hij heeft weer geleerd gitaar te spelen en gaat gewoon dor met de dingen die hij altijd deed. Dat is mooi: dat je ondanks de beperkingen die je hebt, doorgaat met je leven."