Jaarlijks 31 schoolkinderen slachtoffer dodelijk fietsongeluk: actiedag voor helmen

Artsen maken zich zorgen over het grote aantal fietsongelukken met ernstig letsel. Bijna de helft van de slachtoffers bestaat uit kinderen.

Woensdag 20 april wordt de eerste Nationale Dag van de Fietshelm gehouden, een actiedag om extra aandacht te vragen voor het belang van een fietshelm. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de kans op ernstig hersenletsel bij een fietsongeluk zo'n 60 procent kleiner wordt als de fietsers een helm dragen.

Fietshelm met korting

Zo krijgt het MCL in Leeuwarden iedere dag wel een slachtoffer van een fietsongeluk binnen. Momenteel maar liefst zo'n 13 procent van het totale aantal patiënten. Het MCL heeft daarom speciaal voor de Nationale dag van de Fietshelm de samenwerking gezocht met de provincie Fryslân. Met provinciale steun wordt een promotiecampagne voor de fietshelm opgezet. Via een speciale voucherregeling kunnen fietshelmen met flinke korting worden gekocht.

Ook gaat traumachirurg Jeroen Poos in aanloop naar de landelijke actiedag bij verschillende basisscholen langs om de schoolkinderen van het belang van een fietshelm te overtuigen. "We hebben drie risicogroepen geïdentificeerd, die we willen stimuleren helmen te dragen: ouderen, e-bikers en kinderen onder de 12."

Geen verplichting

Van alle schoolkinderen die een fietsongeluk krijgen, sterven ieder jaar zo'n 31 kinderen aan de gevolgen. Toch gaat het Poos te ver om een helm te verplichten. "We hebben gezien dat stimuleren helpt en verplichten geeft alleen maar tegengeluiden. Als de ouders meedoen en wij doen mee, dan komt het goed."

Op 20 april is onder andere in het MCL een evenement, waarbij er fietshelmen uitgedeeld worden aan het personeel voor hun kinderen.