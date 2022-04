Kwestie-Pool is uitgesproken, zijn de problemen in de Statencoalitie nu voorbij?

Er ontstond ophef over het nep-twitteraccount van de FNP dat VVD'er Durk Pool had aangemaakt. Politiek verslaggever Onno Falkena laat zijn licht over deze zaak schijnen.

De afgelopen week was er vooral ergernis tussen de FNP en de VVD, maar de persverklaring uit naam van de coalitiepartijen is verstuurd door de Partij van de Arbeid. Hoe zit dat precies?

"De spanning zat inderdaad vooral tussen de Friese VVD en de Frysk Nasjonale Partij. Die spanning liep hoog op door het twitteraccount '@fnpfoarfryslan', dat werd opgezet door Durk Pool.

De twee andere partijen in het college, CDA en PvdA, vonden in eerste instantie dat VVD en FNP deze kwestie maar samen moesten uitspreken, maar toen dat aan het eind van de week nog niet lukte, hebben ze toch maar gauw dat extra fractievoorzittersoverleg uitgeschreven. Met dat overleg wilden de partijen vooral voorkomen dat de affaire Durk Pool nog verder zou escaleren."

Hoe is dat overleg gegaan? Was het een kalme bijeenkomst of liepen de emoties hoog op met rode hoofden en slaande deuren?

"Ik was er niet bij, want het was een vergadering achter gesloten deuren. De ontmoeting begon met een stuk appeltaart, die over was van een verjaardag een dag eerder, en daar werd het niet minder van. VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra heeft op de bijeenkomst de FNP zijn excuses aangeboden voor het feit dat iemand uit zijn fractie een twitteraccount heeft aangemaakt uit naam van de FNP - met logo en al. Alle partijen zijn het erover eens dat zoiets niet kan.

De vier partijen hebben ook alle vier uitgesproken dat ze vertrouwen hebben in VVD-Statenlid Marten Dijkstra uit Aldeboarn. Over Statenlid Dijkstra is vorige week gezegd dat hij mogelijk ook iets te maken had met dat nep-twitteraccount, maar daar is verder geen enkel bewijs voor. Voor de VVD is het belangrijk om Dijkstra binnenboord te houden, want ze zijn Pool ook al kwijtgeraakt. Bovendien is Dijkstra een vertegenwoordiger van de agrarische sector en daar zijn ze zuinig op bij de VVD."