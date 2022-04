Fries elektriciteitsnet op de schop: Liander investeert 536 miljoen

Er komt onder meer een nieuw verdeelstation. Verder zal de netbeheerder 2.100 kilometer extra elektriciteitskabels en 347 nieuwe transformatorhuisjes plaatsen. Na 2024 komen er nog meer uitbreidingen, meldt Liander.

Druk op het net

Nederland is aan het overschakelen naar een duurzame energievoorziening. Dit betekent dat de stroom van wind- en zonneparken via het elektriciteitsnet naar de gebruikers moet worden vervoerd. Liander denkt daarom dat in 2031 46 van de 65 Friese elektriciteitsstations overbelast dreigen te raken.

"We zitten in een overgangsperiode", zegt Peter Hofland fan Liander. "Het elektriciteitssysteem is 100 jaar geleden ontworpen om vanuit kolen- en gascentrales elektriciteit op te wekken en naar verbruikers te brengen."

Investeren in het elektriciteitsnet is daarom hard nodig, stelt Liander. De netbeheerder zegt dat er in Fryslân enkele ontwikkelingen plaatsvinden die grote impact hebben op de elektriciteitsvoorziening.

Zo zorgt de aanleg van zonneparken, de elektrificatie van bedrijfsprocessen en de bouw van nieuwe duurzame woningen voor druk op het net. "Dat betekent dat we het ontwerp van het elektriciteitsnet moeten veranderen. Met deze investeringen hopen we ervoor te zorgen een toekomstbestendig elektriciteitsnet hebben."

Nieuwe elektriciteitsstations

Liander gaat de elektriciteitsstations bij Lemmer en Burgum uitbreiden met nieuwe elektriciteitsstations. In Wolvega, Oosterwolde, Dokkum, Holwerd en op Ameland is dat al gebeurd. Bij Bolsward komt een nieuw station en er zijn plannen voor een nieuw elektriciteitsstation bij Leeuwarden.

Het bedrijf verwacht al deze stations in de komende drie jaar in gebruik te kunnen nemen. Na 2024 staat de bouw van nog meer elektriciteitsstations op het programma.

Is het genoeg?

Of dat voldoende is om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken, is echter nog maar de vraag. "Er zijn onzekerheden, ook wij hebben geen glazen bol", zegt Hofland. "Vorig jaar gingen we er nog vanuit dat er in 2030 1,9 miljoen elektrische auto's zouden zijn. De verwachting is nu al dat het er 2,4 miljoen zullen zijn. Dat komt door aangepaste subsidieregels. Wij proberen op dat soort ontwikkelingen in te spelen door een veilige marge te nemen."