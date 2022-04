Shorttrackmannen pakken zilver op WK, vrouwen rijden naar brons

Het ging in de mannenfinale tussen Canada, Nederland en Zuid-Korea. Hongarije viel halverwege de race en deed niet meer mee voor een medaille.

Sven Roes klom aan het einde van de race even naar de eerste plaats, maar de Koreanen waren te sterk en gingen Nederland nog weer voorbij. Nederland reed met Friso Emons en de Friezen Knegt, De Laat en Roes.

Vorig jaar in Dordrecht werd Nederland wereldkampioen. Toen bestond de ploeg uit Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Jens van 't Wout.

Niet schamen

De Laat was de afmaker voor Nederland. "Ik ben blij dat we het hier goed af kunnen sluiten", zei hij na afloop tegen de NOS. "Helemaal na de deceptie van de Spelen. We hebben nu een goede relay laten zien en hoeven ons niet te schamen met het zilver."

Knegt heeft ervan genoten, vertelt hij. "Het waren mooie races, daar kan ik gewoon van genieten. En of je dan tweede of derde wordt, dat doet er niet zoveel toe."

Voor Roes was het z'n eerste WK-medaille. "We gingen er losjes in, zonder echt plan. Dat pakte best goed uit, de snelheid zat er goed in."

De 22-jarige Roes duelleerde met Charles Hamelin (37). "Ik dacht: ik pak 'm even! Maar ik verloor wat snelheid, waardoor ik Sjinkie niet goed kon duwen. Dan merk je hoe sterk Hamelin eigenlijk is."

Vrouwen brons

De vrouwenploeg, met Rianne de Vries, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof, werd derde.