Bronzen medaille voor Rianne de Vries met relaydames

Knegt werd zondag eerst uitgeschakeld in de kwartfinale van de 1000 meter. Hij kreeg een penalty. In de strijd om de tweede plaats ging Knegt de bocht in met de Belg Stijn Desmet. Zijn arm ging naar het ijs voor Desmet en de scheidsrechter beoordeelde het als een armblok.

De 1000 meter werd gewonnen door Shaoang Liu uit Hongarije. Hij won ook de 500 en 1500 meter en was al wereldkampioen voordat de superfinale werd verreden.

Knegt derde in superfinale

Na drie afstanden reed de top acht nog de superfinale. Knegt stond zevende en werd derde in de superfinale. Daarmee klom hij nog een plek en eindigde hij als zesde in het eindklassement, met 21 punten.

Knegt was de enige Fries in de superfinale, want Itzhak de Laat viel net buiten de top acht. Hij eindigde als negende.