Cambuur ziek, zwak en misselijk: "De hele nacht overgeven en naar de wc"

Doelman Pieter Bos schrok zelfs van de situatie. "Bijna iedereen werd ziek. De hele nacht door moesten jongens naar de wc, of overgeven. Het was geen ideale situatie, maar we hebben er het beste van gemaakt."

Even hing nog boven de markt dat de wedstrijd zou worden afgelast. "Maar de jongens die er waren, wilden ook gewoon spelen", zegt Schouten. "Het was dan wel geen goede voorbereiding, maar de elf in het veld wilden gewoon winnen. En we hebben gestreden."

Op karakter

Die strijd zorgde ervoor dat Cambuur lang mocht hopen op een goed resultaat in Arnhem. Vlak voor rust kwam de thuisploeg wel op voorsprong, maar groter werd het verschil niet. "De energie was wat laag, maar we moesten het op karakter doen", zegt Schouten.