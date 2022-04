VC Sneek zet grote stap op weg naar halve finale play-offs

Vorige week won Sneek de laatste competitiewedstrijd nog met 0-3 op bezoek bij datzelfde Utrecht. Deze zondag ging het een stuk moeizamer. De start was nog prima, want de Friezinnen pakten de eerste set met 15-25.

Daarna was Sneek het even kwijt. Utrecht pakte de tweede (25-20) en de derde set (25-17). Sneek moest in de achtervolging en dat lukte. Met 19-25 werd een beslissende vijfde set afgedwongen. Daarin waren de Snekers met 11-15 te sterk.

Volgende week staan de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar, dan in Sneek. Bij winst gaat Sneek door naar de halve finale. Als het over twee wedstrijden gelijk is, dan komt er een 'golden set'.