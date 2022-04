Toegetakeld Cambuur komt net tekort tegen Vitesse

In de tweede helft was het wedstrijdbeeld vergelijkbaar. Vitesse had veel meer de bal, maar kwam niet tot veel grote kansen. Openda schoot bijvoorbeeld naast en Bos pakte een schot van Huisman.

Uldrikis buitenspel

Zo hield Cambuur uitzicht op een resultaat in Arnhem. Roberts Uldrikis dacht zelf even te scoren, maar hij miste een heel grote kans. Achteraf maakte dat niets uit, want daarna ging de vlag de lucht in voor buitenspel.

Een echt slotoffensief van de Leeuwarders kwam er niet. Het matig spelende Vitesse hield de controle. Bos moest nog een paar keer ingrijpen om zijn ploeg in de wedstrijd te houden en Mac-Intosch haalde zelfs een bal van de lijn.

Vijfde verlies op rij

De overwinning van Vitesse kwam niet meer in gevaar. Voor Cambuur betekent het het vijfde verlies op rij. De Leeuwarders staan nu twaalfde, een plek onder sc Heerenveen.