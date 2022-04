Heerenveen zo goed als veilig na overwinning op FC Groningen

Van Hooijdonk had ook zomaar de 1-3 kunnen maken. Hij kwam alleen voor Leeuwenburgh, maar de keeper van Groningen bleef goed naar de bal kijken en tikte de bal bij de voeten van Van Hooijdonk vandaan.

Van Beek beslist het

Groningen zette in het tweede deel van de tweede helft wat meer druk naar voren en was in de 72ste minuut heel dichtbij de gelijkmaker. Laros Duarte gaf een goede steekpass op Daleho Irandust, die schoot de bal langs Erwin Mulder, maar op de doellijn kon Dresevic nog verdedigen.

In de 80ste minuut kreeg Heerenveen een hoekschop. Sven van Beek torende boven iedereen uit en kopte de bal hard binnen: 3-1. Daarmee was de wedstrijd wel beslist. Groningen probeerde het nog wel. Het raakte via Duarte ook nog de lat, maar doelpunten vielen er niet meer.

Heerenveen heeft nu 34 punten en is daarmee zo goed als veilig.