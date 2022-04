Ophef in Friese politiek nog niet voorbij; extra overleg van fractievoorzitters over toekomst coalitie

Pool stapte afgelopen donderdag op als Statenlid. De VVD verklaarde toen in een persbericht dat het fake-twitteraccount een soloactie van Pool was, maar die verklaring wordt niet door iedereen geloofd.

Soloactie of niet?

Naast Pool stuurde ook statenlid Marten Dijkstra (VVD) tweets van @fnpfoarfryslan door. Dijkstra deed dat op verzoek van Pool en zou niet hebben geweten dat de tweets afkomstig waren van een nepaccount.

In tv-programma It Polytburo van Omrop Fryslân verklaarde VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra afgelopen vrijdag nog eens dat het nepaccount een soloactie was van Pool, maar die verklaring was onvoldoende om het vertrouwen tussen de vier partijen in de provinciale coalitie weer terug te brengen.

Zorgen

Vooral tussen de VVD en de FNP zit de nodige spanning, maar ook CDA en PvdA zijn bezorgd over de ontwikkelingen van afgelopen week. In het geval dat naast Durk Pool ook Statenlid Marten Dijkstra zou moeten opstappen, blijft fractievoorzitter Klaas Kielstra in zijn eentje achter, omdat Statenlid Esther de Vrij (VVD) overstapt naar de gemeenteraad van De Fryske Marren.

De afgelopen jaren was er in de provinciale politiek regelmatig ergernis tussen met name de VVD en de FNP. De VVD is niet blij met de zeer kritische houding van de FNP tegenover het Deltaplan van het Noorden en de Lelylijn.

In VVD-ogen is in het coalitieakkoord 'Lok op 1' afgesproken dat de realisatie van de Lelylijn een van de topprioriteiten is van de provincie. In verkiezingstijd affiches ophangen met de tekst 'Geen Lelylijn', zoals de FNP-afdeling Opsterland deed, is volgens de VVD in strijd met de coalitieafspraken.

Wolf

Als het gaat om de aanpak van de door Fryslân zwervende wolven is de VVD - samen met het CDA - in oppositie tegen het beleid van wilde dieren-gedeputeerde Klaas Fokkinga van de FNP. VVD en CDA vinden Fryslân 'niet geschikt' voor de wolf en willen de roofdieren tegenhouden om slachtingen onder vee te voorkomen.

Fokkinga - en ook de FNP-fractie in de staten- houden zich voor dat de wolf een op Europees niveau beschermde diersoort is en kiezen voor praktische aanvullende maatregelen. De provincie komt nu met een wolvenconsulent en subsidie voor hekken en maatregelen om het vee te beschermen, maatregelen die de VVD te mager vindt.

Is er nog vertrouwen?

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen onderzoeken zondag of ze elkaar nog genoeg kunnen vertrouwen om de rit vol te maken tot de verkiezingen van 2023. Dat vertrouwen is deze week geschonden door de affaire met het nep-twitteraccount. Het feit dat zoiets kan gebeuren: een Statenlid die nep-boodschappen verspreidt namens een coalitiegenoot, geeft wel aan dat de ergernis tussen die partijen ook al hiervoor redelijk hoog was opgelopen.

Pool heeft door zijn actie de ergernis en spanningen tussen de partijen groter gemaakt. Het is nu aan de fractievoorzitters om die ergernis weer te kalmeren, als dat nog mogelijk is. In het voorjaar van 2023 is het woord aan de kiezer. Wat de uitslag ook wordt, de kans dat FNP en VVD weer samen in één coalitie stappen lijkt niet bijzonder groot.