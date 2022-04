Ligt er een oude toegangspoort van Leeuwarden in Park Jongemastate?

Evert Dijkstra heeft de stenen gevonden in een oude dam naast de oude state.

Dijkstra is boer op een boerderij die vroeger bij Jongemastate hoorde. Hij kent het gebied goed, speelde als klein jongetje in het park en kan zich ook nog herinneren dat er toen een oude ijskelder in Park Jongemastate was. Daar is nu niets meer van terug te vinden.