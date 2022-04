Hulpkonvooi weer thuis van indrukwekkende reis naar Moldavië: "Bevredigend gevoel"

De Friezen gingen naar Moldavië omdat daar ook veel Oekraïense vluchtelingen zijn. Het relatief arme land heeft behoefte aan hulp en dat konden de Friese ondernemers bieden.

In Moldavië is het konvooi op acht locaties geweest en er is ook aan twee huishoudens een bezoek gebracht.

"Het meest indrukwekkende wat we mee hebben gemaakt is een bezoek aan drie Oekraïense moeders met zeven kinderen in één huis", vertelt Freerk Lautenbag. "De moeders belden elke ochtend met hun mannen, met de kans dat ze geen gehoor zouden krijgen. Dat zou betekenen dat de mannen, die niet geoefend waren als soldaat, omgekomen waren bij gevechten."