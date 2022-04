Cambuuraanvoerder Schouten dichtbij contractverlenging

"Zegt Foeke dat we in de eindfase zitten? Haha, dan weet hij meer dan ik. Ik heb over de eindfase nog niet gesproken met mijn zaakwaarnemer, maar het gaat de goede kant op", zegt Schouten over de onderhandelingen.

"Eerst punten pakken"

Hoe lang het nog zal duren voordat beide partijen eruit zijn, kan Schouten nog niet precies zeggen. " Dat ligt bij mijn zaakwaarnemer en Foeke. Ik wil me daar ook niet veel mee bemoeien. Het gaat natuurlijk wel over wat ik wil, maar ik vind het nu belangrijker dat we met het team punten gaan pakken."

"We hebben nu zo'n mooi seizoen", zegt hij. "We willen de stijgende lijn weer te pakken krijgen."

Zondag krijgt Cambuur een kans om punten te pakken. Om 14.30 uur speelt de ploeg in het GelreDome in Arnhem tegen Vitesse, de nummer zes van de eredivisie.

Lukt het Cambuur om te winnen, dan eindigen de Leeuwarders definitief op meer dan 34 punten. Dat werd voor aanvang van het seizoen gezien als grens om zeker te zijn van handhaving op het hoogste niveau.

Minder gemakkelijk goals weggeven

"Het wordt wel eens tijd", zegt Schouten. "Voor het zelfvertrouwen zou het ook lekker zijn." De goals worden de laatste weken wat eenvoudig weggegeven. "Het voelt soms als dweilen met de kraan open."

Tegen Vitesse wordt het niet eenvoudig, verwacht de aanvoerder. "Het verbaast me dat ze de laatste weken zo weinig punten pakken, want ik vind het een heel goede ploeg."