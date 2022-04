Gewonde bij opening skûtsjeseizoen op Langwarder Wielen

Vanwege de harde wind hielden sommige teams eerder op. Het skûtsje Gerrit de Vries uit Sneek stopte zelf omdat een bemanningslid gewond raakte. Een jonge vrouw moest naar het ziekenhuis.

"We dachten dat we alles nog in de vingers hadden, maar dat viel tegen", zegt Sipke Brinksma van de organisatie. "De draaiboeken lagen klaar, maar na twee jaar raak je dingen kwijt. We hebben het zo goed mogelijk geprobeerd, maar sommige dingen gingen wat stroef."

Onder de indruk van harde wind

Schipper Ulbe Zwaga van skûtsje De Waaksdom uit Joure was onder de indruk van de harde wind: "Dit is bij vlagen ontzettend hard, dat kan ik je wel vertellen."

Het kon daarom ook niet zo scherp als anders, vond Zwaga. "Die risico's zijn te groot. Als je zo'n dikke vlaag krijgt, is dat niet te doen. Dan heb je doden, dat wil je ook niet."

Is het wel verantwoord dan? "Dat is aan de organisatie", vindt Zwaga. "Als ze zeggen dat we niet kunnen zeilen, dan houden we het op."

Even aanpassen

Volgens Brinksma was het voor veel teams weer even wennen: "Er zitten veel nieuwe mensen bij. Door corona hebben ook veel mensen nieuwe hobby's gezocht. Dan is het wel eens aanpassen."

Zondag wordt er opnieuw gezeild op de Langwarder Wielen. Daarna volgt de prijsuitreiking.