Hans Schrijver interim-trainer Harkemase Boys: "Er zit veerkracht in de ploeg"

Schrijver was zaterdag in Amsterdam om zijn nieuwe ploeg in actie te zien. "Er zit in ieder geval veerkracht in. 1-0 achter, een rode kaart. Vervolgens werd er enorm veel strijd geleverd en kwamen er kansen. Het lukte om de gelijkmaker te scoren, dat was zeker ook verdiend."

Schrijver is niet onbekend met Harkemase Boys. Hij werkt al lang in de voetballerij, stond als trainer al eens tegenover Harkemase Boys en zoon Ezra speelde twee jaar voor de club uit de Friese Wouden.

Spelers begeleiden met videobeelden

In 2018 ging Schrijver aan de slag voor Sheffield Wednesday, maar intussen is hij weer een jaar in Nederland. "Ik heb nu een eigen bedrijfje, waarbij ik spelers nationaal en internationaal begeleid met videobeelden. Dat kan ik in m'n eigen tijd doen. In het weekend ga ik dan soms kijken bij Harkemase Boys of bij ACV."

Schrijver was eerder actief als trainer bij Sneek Wit Zwart, SC Genemuiden en in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en Cambuur. Tot 2018 werkte hij als talentcoach van ONS Sneek. "Daar heb ik nog gewerkt met een aantal jongens die nu bij Harkemase Boys spelen, zoals Iloba Achuna en Jelle de Graaf."